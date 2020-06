Fase 3: Marche, ospedale Civitanova Marche torna alla normalità

L'ospedale di Civitanova torna alla normalità con servizi implementati e ripresa delle attività. Il capogruppo Pd in Consiglio regionale Marche, Francesco Micucci, verifica l'avvenuta ripresa dei servizi e lo stato dei lavori in corso. Nel sopralluogo l'esponente Dem è stato accompagnato dal direttore di Area Vasta 3, Alessandro Maccioni, da tutti primari, i medici e dalla direzione amministrativa: "Ho voluto verificare - spiega Micucci - che tutti i reparti fossero tornati alla normalità in seguito all'emergenza Covid-19 come era stato garantito. Ho constatato personalmente la soddisfazione dei medici per aver mantenuto gli impegni e per aver riportato alla normalità tutti i reparti nei tempi stabiliti".

L'ultimo reparto a tornare ad essere operativo, martedì 23 giugno, sarà quello di ematologia, all'interno del quale i lavori sono già stati conclusi e che è già interamente sanificato. (ANSA).