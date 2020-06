Elezioni: Volpini e Mangialardi 'accoppiata per vincere'

(ANSA) - ANCONA, 19 GIU - Riparte la campagna elettorale di Fabrizio Volpini a candidato sindaco di Senigallia, contemporaneamente a quella dell'attuale primo cittadino Maurizio Mangialardi come candidato presidente della Regione Marche. Dopo lo stop causato dall'emergenza sanitaria, Volpini si augura che possa verificarsi "l'accoppiata vincente": il medico senigalliese eletto sindaco e Mangialardi governatore. La sanità pubblica, il turismo e l'economia, l'innovazione digitale i temi fondamentali. "Tre punti da rivedere proprio dopo la crisi sanitaria, investendo sul territorio e per il territorio ingenti risorse. Verranno dall'Europa quelle per la sanità - annuncia Volpini - per potenziare la rete di servizi ospedalieri, tenendo conto delle fragilità della terza e quarta età, delle disabilità e dei disagi psico sociali". Dai bilanci comunali, invece, verrà "circa un milione di euro" per la promozione turistica. Centrosinistra compatto su Volpini: oltre ai partiti . Accanto ai tradizionali partiti, ci sono 5 liste civiche. (ANSA).