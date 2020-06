Coronavirus: Marche, ricoverati da 19 a 14, 5.214 guariti

Ricoverati per coronavirus ancora in calo nell'ultima giornata nelle Marche: sono passati da 19 a 14. Nessun paziente in terapia intensiva, due in semintensiva mentre i ricoverati in reparti non intensivi scendono da 12 a 9 e quelli in area post acuti da 5 a 3. A questi si aggiungono gli ospiti delle strutture territoriali (da 39 a 37). Lo fa sapere il Gores. Nelle ultime 24ore sono risultati in aumento i guariti/dimessi (da 5.195 a 5.214) e in ulteriore calo invece i positivi in isolamento domiciliare (da 558 a 546). Le persone isolate in casa per contatti con contagiati sono ora 849 (224 con sintomi) tra cui 68 operatori sanitari. Finora nelle Marche si sono registrati 994 morti correlati al Covid-19 e 6.768 casi di positività. (ANSA).