Beni culturali: 498 mila euro per 13 interventi Marche

(ANSA) - ANCONA, 19 GIU - Per le Marche il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha stanziato 498.077,32 euro per finanziare 13 interventi di restauro, messa in sicurezza e valorizzazione del patrimonio culturale. La somma è compresa ne Programma ordinario dei lavori pubblici per il 2019, 24,3 milioni di euro per un totale di 419 interventi su tutto il territorio nazionale: dalla manutenzione ordinaria all'ammodernamento della rete informatica a processi di digitalizzazione e alla messa in sicurezza.

Nelle Marche tra gli interventi più significativi ci sono il recupero di strutture e decorazioni del tempio criptoportico di Urbs Salvia a Urbisaglia (Macerata), il completamento del restauro della Casa di Terra a Monte Roberto (Ancona), il completamento del restauro e l'abbattimento delle barriere architettoniche alla Rocca Roveresca di Senigallia (Ancona), la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti della Biblioteca Statale di Macerata. (ANSA).