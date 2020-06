Tir a zigzag su A14, Ps blocca e denuncia autista ubriaco

Per oltre dieci km un autoarticolato con targa romena ha zigzagato sull'autostrada A14 in direzione nord nella zona di Ancona, impegnando a volte contemporaneamente le tre corsie e anche quella d'emergenza: il mezzo era condotto da un autista romeno che aveva un tasso alcolemico di 2,73 g/l. Il fatto è accaduto nel pomeriggio del 15 giugno scorso. Solo la prontezza degli agenti della Polizia stradale, sottosezione di Fano, ha permesso di fermare la folle corsa del mezzo pesante e di evitare che altri veicoli fossero speronati. Per oltre 10 km i poliziotti hanno segnalato all'autista dell'autoarticolato da 40 tonnellate, che viaggiava a 80-90 km, la necessità di fermarsi con dispositivi visivi e sonori. Quando è sceso il camionista è apparso in stato psicofisico alterato: forte alito vinoso, sguardo assente e scoordinamento motorio. L'uomo è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza aggravata. La patente gli è stata ritirata e il mezzo fermato. (ANSA).