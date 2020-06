Terremoto: consegnati lavori per 8 nuovi alloggi a Tolentino

(ANSA) - TOLENTINO (MACERATA), 18 GIU - Il presidente dell'Erap Marche Massimiliano Sport Bianchini e il sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi hanno ufficialmente consegnato i lavori per la realizzazione di 8 nuovi alloggi, in sostituzione delle casette Sae, in un'area di contrada Paterno, nelle vicinanze della ex scuola rurale. Oltre all'azienda appaltatrice dei lavori, erano presenti i tecnici dell'Erap, tra cui il direttore del cantiere Daniela Borgoni, e dell'Ufficio tecnico del Comune di Tolentino con la responsabile Katiuscia Faraoni.

La spesa complessiva prevista è di un milione e 150 mila euro.

Le scelte progettuali - viene specificato in un comunicato del Comune - sono state effettuate in considerazione delle diverse esigenze e vincoli derivanti da vari fattori di natura urbanistica, topografica, di bioedilizia. Inoltre "un fattore molto importante è risultata anche la necessità di accorciare quanto più possibile i tempi di realizzazione". (ANSA).