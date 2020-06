Gdf sequestra 300 flaconi falso disinfettante anti covid

(ANSA) - JESI (ANCONA), 18 GIU - La Guardia di finanza di Jesi ha sequestrato nelle scorse settimane oltre trecento flaconi di spray igienizzante, da utilizzare come prevenzione contro il Covid-19, presso un negozio di una catena commerciale, falsamente pubblicizzati come "disinfettanti sanitizzanti". I prodotti erano reclamizzati sulla confezione come capaci di un'azione disinfettante e sanitizzante contro "virus, batteri e funghi", riportando in etichetta una croce rossa, simbolo indicante il presidio medico chirurgico, di cui all'articolo 1 del d.p.r. n. 392/1998 ma privi delle necessarie autorizzazioni del Ministero della Salute, tali da indurre in errore il consumatore in merito alle loro proprietà sanitarie. Denunciati il titolare dell'azienda produttrice e l'amministratore della società venditrice, per frode nell'esercizio del commercio.

(ANSA).