Fase 3: Regione Marche,attiva piattaforma fondi coop sociali

(ANSA) - ANCONA, 18 GIU - "E' attiva la 'piattaforma 210' per inserire le domande relative alla misura 19, valida per il contributo destinato alle cooperative sociali di tipo A e di tipo B". Lo fa sapere la Regione Marche: "sul canale Telegram di Regione Marche sono disponibili le linee guida per poter inserire velocemente i dati in piattaforma". Gli aggiornamenti in tempo reale sul canale Telegram della Regione https://t.me/regione_marche. Le domande si possono presentare a questo link: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Piattaforma-210/s ervizi-educativi-terzo-settore-sport-e-sociale". (ANSA).