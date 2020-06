Coronavirus: Marche, nessun decesso in 24ore

(ANSA) - ANCONA, 18 GIU - Nessun decesso correlato al coronavirus nelle ultime 24ore nelle Marche: il bilancio regionale delle vittime resta a 994 (594 uomini e 400 donne).

Nell'ultima giornata sono risultati in calo i ricoverati per Covid-19 negli ospedali marchigiani (da 21 a 19): due i pazienti in meno in area post acuti (da 7 a 5), uno in meno nei reparti non intensivi (da 13 a 12) ma si registra un ricoverato in più in semi-intensiva (da 1 a 2, entrambi ricoverati ad Ancona).

Nessun paziente con coronavirus si trova invece in terapia intensiva nelle Marche. Gli ospiti di struture territoriali passano da 51 a 39. Intanto il numero delle persone guariti continua ad aumentare (da 5.185 a 5.197) e quello dei positivi in isolamento domiciliare cala (da 558 a 565). Le persone isolate in casa nelle Marche per contatti con contagiati sono attualmente 884 (241 con sintomi) tra le quali 80 operatori sanitari. (ANSA).