Comitato "Mutui su macerie" scrive a Mattarella

Il Comitato "Mutui sulle macerie" di Camerino (Macerata), a distanza di quattro anni dagli eventi sismici che hanno sconquassato il Centro Italia, ha scritto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Abbiamo urlato come Comitato, che la sospensione dei mutui non è la soluzione; - scrivono - anzi, abbiamo proposto in sedi diverse altre possibili soluzioni. Ad oggi abbiamo ricevuto in cambio soltanto silenzio; i pochi che ci hanno ascoltato ci hanno solo utilizzato per campagna elettorale o per scopi fini a loro stessi. Ora basta". Per la presidente del Comitato Antonietta Rossi: "a breve il problema dei mutui non sarà solo nostro, ma degli Istituti di credito che non vedranno rientrare i loro crediti. I nostri mutui saranno il cratere delle banche".

"I terremotati - conclude la presidente - non avranno la liquidità per pagare dei mutui su delle macerie, ovvero le nostre case, i nostri negozi. Noi già abbiamo perso tutto e non abbiamo più nulla da perdere. Caro Presidente ci ascolti almeno lei". (ANSA).