Fase 3: partiti primi 9 centri estivi Ancona

(ANSA) - ANCONA, 17 GIU - Buona partenza per i centri estivi cittadini di Ancona: nove quelli aperti da lunedì scorso, ai quali se ne aggiungeranno altri da lunedì prossimo, 22 giugno, completando così l'offerta dei luoghi aggregativi per i bambini e ragazzi, dai 3 ai 13 anni, durante la bella stagione, nelle strutture scolastiche. Ogni genitore che accompagna al centro estivo il proprio figlio deve consegnare quotidianamente una autocertificazione sulle buone condizioni di salute del bambino. All'ingresso gli educatori misurano a ciascuno la temperatura e provvedono alla disinfezione delle mani. "E' andato tutto bene - dice l'assessore alle Politiche Educative Tiziana Borini -. I bambini hanno reagito positivamente e con gioia ed emozione al ritrovarsi finalmente insieme, seppure con tutte le cautele del caso". Giocare nuovamente con i propri amici negli spazi aperti dopo mesi di permanenza in casa è stato uno degli aspetti più apprezzati. Soddisfatti anche gli operatori. (ANSA).