Fase 3: parrucchiere, meglio il plexiglas che licenziare

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 17 GIU - La paura e il timore per il futuro, ma anche la scelta di sobbarcarsi di maggiori costi pur di non lasciare a casa le proprie dipendenti. La storia di Gabriele Stroppa, 38 anni, da 12 anni uno dei parrucchieri di riferimento di Fabriano. che quando si sono chiariti i contorni dei protocolli di sicurezza, ha preso la decisione di aggiungere costi ulteriori, come l'inserimento anche dei pannelli divisori fra le varie postazioni, "per non ridurre il carico di lavoro e, magari, lasciare a casa qualcuna delle mie quattro dipendenti.

Siamo una famiglia ed ho agito in base a questa mia convinzione". "La voglia di ripartire c'è sempre stata - spiega Stroppa -, nonostante i pagamenti si siano accumulati nei confronti dei fornitori, dei dipendenti, dei costi fissi mensili". Gel igienizzante, mascherine, guanti, visiera protettiva, divisori, asciugamani monouso, igienizzazione dopo ciascun cliente e alla fine del giorno, istituzione dei turni fra le dipendenti in modo tale che potessero tutte tornare. "I conti li faremo alla fine, ma sono contento delle mie scelte personali". (ANSA).