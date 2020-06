Capriolo finisce in un canale, salvato dai vigili del fuoco

(ANSA) - ANCONA, 17 GIU - Un capriolo, caduto all'interno di un canale nei pressi della centrale idroelettrica di Castelplanio (Ancona), è stato salvato dai vigili del fuoco. A lanciare l'allarme alcuni passanti che hanno notato l'animale in difficoltà. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con due squadre, una del distaccamento di Jesi e l'altra, il nucleo sommozzatori, di Ancona. I pompieri hanno raggiunto e recuperato il capriolo immerso nell'acqua e che non riusciva a uscirne da solo. Sono riusciti con grande perizia a calmare l'animale e in modo da potere effettuare il salvataggio senza danni, utilizzando delle funi per imbracarlo e portarlo fuori dalle acque del canale. Dopo essere stato salvato, il capriolo è stato sottoposto a un'accurata visita medica veterinaria. Le sue condizioni fisiche di salute sono apparse buone e, quindi, è stato prontamente liberato. (ANSA).