Musica: Fuori Tutti 19,'sfida' May-band giovani in nome Queen

(ANSA) - ANCONA, 15 GIU - Il cantante pesarese Alberto Ambrogiani, tenore, interprete dello spettacolo Queen's symphonies con l'Orchestra Sinfonica Rossini, raccoglie la 'sfida' lanciata online in piena quarantena Covid-19 dal chitarrista dei Queen Brian May per il brano Hammer to Fall. In un video proposto in esclusiva da "Fuori Tutti 19", format di Cna Cinema Marche, è possibile vedere all'opera May, con la sua Red special, Ambrogiani alla voce, con una sezione ritmica formata da studenti del Conservatorio di Pescara: Francesco D'Alessandro al basso, Simone D'Alessandro alla batteria, Ivan Di Sipio alle tastiere e Antonio Scelzi alla chitarra.

E' uno dei tanti eventi dal contenitore ideato dall'associazione (patrocinio Confidi Uni.co e Camera Commercio Marche) per dare un palcoscenico agli artisti nell'emergenza Covid. L'intera puntata sarà visibile sul canale Youtube, sul sito e sulla pagina Fb di Cna Cinema Marche e sulle emittenti televisive: Tv Centro Marche; Tvrs; Tele 2000; Fano Tv; Rossini Tv; Vera Tv, Fm Tv e Icaro Tv. (ANSA).