Terremoto: Camerino, audioguida su smartphone per trekking urbano

Camerino, una meraviglia da scoprire attraverso anche sette nuovi percorsi trekking e bike, realizzati insieme al Cai e l'Avis Frecce Azzurre per un totale di oltre 150 km. Così l'amministrazione comunale camerte completa il proprio pacchetto turistico da offrire per l'estate ormai imminente. Un nuovo progetto turistico di rilancio per un intero territorio attraverso i sapori, i colori, la natura e l'arte. Tra le opere più significative quella del Bernini: il busto di Urbano VIII realizzato dal genio barocco. E ancora nuovi sentieri per passeggiate, trekking urbano, un audio guida direttamente sullo smartphone così da rispettare il distanziamento imposto dalle misure anti-Covid19.

Il tutto senza rinunciare alla buona tavola con sapori e prodotti tipici dell'entroterra attraverso percorsi culinari, semplici pic nic e pasti da asporto. Testimonial l'attrice e modella Simonetta Gianfelici protagonista, con il modello Roberto Cesari, di un video promo che il Comune sta divulgando attraverso vari canali, tra cui i social. (ANSA).