Rissa ad Ancona dopo occhiata a ragazza, intervento Cc

Una rissa è scoppiata la scorsa notte in piazza del Plebiscito ad Ancona: a scatenare il parapiglia, che fortunatamente non ha causato feriti, sarebbe stata un'occhiata di troppo ad una ragazza. A placare gli animi sono intervenuti i carabinieri del Norm impegnati in una serie di servizi mirati per controllare il territorio e garantire maggiori standard di sicurezza. In seguito alla colluttazione i militari hanno identificato due giovani (20 e 22 anni) di origine albanese venuti alle mani anche con altri soggetti da inviduare.

Durante i controlli è stato segnalato un 22enne di origini brasiliane, residente ad Ancona, per "detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico" e sanzionate quattro persone per "ubriachezza molesta". Intorno alle 2 i carabinieri sono accorsi in Piazza Cavour dove una 20enne è stata molestata da un 21enne: la ragazza ha riferito che, mentre camminava insieme ad un'amica 28enne, il ragazzo che si trovava seduto su una panchina, in evidente stato d'ebrezza, ha iniziato a molestarle. (ANSA).