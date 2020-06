Infortunio in zona impervia, soccorso Vvf e 118

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in località Monastero, Cessapalombo (Macerata) per soccorrere una persona che si era infortunata in una zona impervia di non facile accesso. La Squadra di Tolentino è intervenuta con un'autobotte e un mezzo 4x4, e ha collaborato con il personale del 118 presente sul posto. Dopo aver ricevuto un primo trattamento sanitario la persona infortunata è stata trasportata nel più vicino Ospedale in eliambulanza. (ANSA).