Coronavirus: Marche, ricoverati scendono a 21, 5.139 guariti

Nelle Marche il numero dei ricoverati per coronavirus nelle ultime 24ore è sceso da 22 a 21: un paziente in meno nei reparti non intensivi (da 12 a 11) e situazione invariata per il resto dei ricoveri. Nessun paziente in terapia intensiva, uno in sub-intensiva ad Ancona, nove degenti in area post-acuti; ci sono poi 53 persone (58 fino il giorno precedente) ospitate in strutture territoriali. Dati positivi arrivano ancora dai guariti/dimessi: nell'ultima giornata sono passati da 5.084 a 5.139. Bene anche il trend di positivi in isolamento domiciliare (da 655 a 605) e degli isolati in casa per contatti con contagiati (da 1.012 a 946 tra cui 70 operatori sanitari), che comprendono 280 persone con sintomi. Nelle Marche da inizio epidemia si sono registrati 6.758 contagi e 993 morti; un periodo di quarantena è toccato finora a 35.132 persone. (ANSA).