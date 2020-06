Fase 3, Musei Ascoli organizzano centro estivo per bambini

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 13 GIU - Un'estate di giochi e divertimento per bambini al museo. Parte il centro estivo organizzato dai Musei Civici in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Ascoli Piceno. Giochi creativi e laboratori didattici si alterneranno per coinvolgere i bambini lungo un percorso divertente, formativo e coerente alle linee guida redatte per favorire la socialità dei minori. L'arte sarà lo strumento attraverso il quale i bimbi fino a 11 anni di età svilupperanno fantasia, manualità ed empatia. Al Museo dell'Alto Medioevo i ragazzi potranno ammirare gli elementi apotropaici per poi realizzare un loro amuleto porta fortuna come facevano i popoli germanici e prima di loro gli egizi e i romani. Nella Cartiera Papale realizzeranno un terrario. Sulle rive del Tronto potranno posizionare all'interno di vasetti di vetro vari strati di terra e piccole piante/erbe, raccolte lungo il fiume; in questo modo possono sviluppare un ecosistema da dove poter ammirare l'evoluzione della natura. Tutto in totale sicurezza.

