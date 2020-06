Coronavirus, ricoverati fermi a 22, dimessi/guariti a 5.084

(ANSA) - ANCONA, 13 GIU - Sono fermi a 22 i riceoverati per Covid-19 nele Marche, mentre i dimesi guariti fanno un balzo in avanti e in 24 ore passsano da a 5.009 a 5.084. I dati del Gores indicano che su un totale di 6.754 casi positivi registrati da inizio emergenza, ci sono un solo ricoverato in terapia semintensiva (quelli in intensiva sono già a zero da giorni), 9 in area post acuzie, 13 non in terapia intensiva, mentre 58 sono ospiti di strutture territoriali. In calo i positivi in isolamento domiciliare da 728 a 655. Sono 1.012 le persone in quarantena, tra cui 74 operatori sanitari, per essere venute a contatto con contagiati . (ANSA).