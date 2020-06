Ad Ascoli Piceno scritta 'Anpi cancro'

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 13 GIU - La scritta "Anpi cancro" è apparsa oggi nei pressi della Chiesa dei Frati nelle vicinanza di via Napoli ad Ascoli Piceno. A segnalarlo è l'Anpi, che in una nota firmata anche da Italia Viva, Pd, Giovani democratici, Psi, Art. 1 e varie liste civiche di sinistra chiede al sindaco Marco Fioravanti di intervenire. "Ancora una volta la nostra città viene sporcata da un'ignobile e vile scritta apparsa poche ore fa - si legge -. Ci teniamo a ricordare a chiunque si sia reso protagonista di questo oltraggio che Ascoli Piceno detiene orgogliosamente la doppia medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana, ovvero come Comune e come Provincia.

Pertanto chiediamo al sindaco Fioravanti di intervenire, affinché si attivi come Comune a far ripulire quel muro da quella vile e vergognosa scritta".