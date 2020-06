Terremoto: Tolentino, ok progetto restauro basilica S.Nicola

(ANSA) - TOLENTINO, 12 GIU - Approvato dalla giunta comunale di Tolentino il progetto di fattibilità tecnico-economica per il restauro della Basilica di San Nicola, limitatamente alla zona dedicata al culto. Mentre per la parte museale e conventuale dovranno essere ancora trovate le necessarie coperture finanziarie. Il recupero complessivo era stato stimato in circa 8 milioni di euro. "L'atto di giunta ora dovrà passare per il consiglio comunale, per poi licenziare il bando che porterà al progetto esecutivo dei lavori", ha spiegato, all'ANSA, il sindaco Giuseppe Pezzanesi. Per l'intervento sono stati già stanziati quasi 4 milioni di euro - 3 milioni e 961 mila euro per la precisione - che andranno, appunto, per il restauro e il miglioramento sismico della Basilica. "Credo che l'avvio dei lavori - ha aggiunto Pezzanesi - si possa immaginare per la primavera 2021". (ANSA).