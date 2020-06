Molestie al pronto soccorso, aveva con sé due coltelli

Un 49enne originario di Roma, senza fissa dimora, gravato da numerosi precedenti di polizia ha creato scompiglio agli Ospedali riuniti di Ancona: dopo la cerimonia di affissione del pannello donato dalle Forze dell'Ordine al personale sanitario per ringraziarlo dell'impegno profuso nella lotta al Covid-19, è stata segnalata la presenza di una persona molesta all'interno del Pronto Soccorso. Sul posto sono intervenuti i i Carabinieri della Stazione di Collemarino e gli Agenti del locale posto di Polizia che hanno subito individuato e identificato il 49enne. Oltre a mostrarsi ostile con i sanitari, l'uomo aveva infastidito le persone presenti in sala d'attesa. All'interno della borsa che portava con sè, gli investigatori hanno trovato due coltelli, lunghi 33 cm (21 cm di lama) e 24 cm (12 cm di lama), che sono stati sequestrati. L'uomo è stato deferito alla Procura e nei suoi confronti avanzata la proposta al Questore per l'emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno ad Ancona.

(ANSA).