Fase 3: Popsophia dal vivo a Pesaro dal 2 al 5 luglio

Una porta che si apre sul cielo per immaginare il futuro. E' questo il manifesto della decima edizione del Festival Popsophia che torna dal vivo a Pesaro dal 2 al 5 luglio, scegliendo come tema il realismo visionario.

Illustrata in videoconferenza ad Ancona, l'iniziativa, per il governatore delle Marche Luca Ceriscioli "è il primo passo concreto per il rilancio culturale e turistico di una città che più di altre è stata colpita dalla pandemia, e un'occasione per riflettere sulla contemporaneità guardando al futuro".

In attesa di definire nei dettagli il programma, e trovare nel centro storico della città gli spazi più adatti, la direttrice artistica Lucrezia Ercoli ha anticipato la presenza dello storico dell'arte Philippe Daverio e dello storico Alessandro Barbero. Saranno chiamati a immaginare rispettivamente la città e gli scenari del domani a partire dall'esperienza della pandemia.

"Dopo mesi di sofferenza - ha dichiarato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci - sarà la manifestazione di ripartenza dell'estate (ANSA).