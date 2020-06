Fase 3: Fano conferma principali eventi estivi

(ANSA) - FANO, 12 GIU - Nonostante le difficoltà per l'emergenza della pandemia, Fano conferma lo svolgimento dei principali eventi culturali di questa stagione turistica. Il Comune, d'intesa con gli organizzatori, ha confermato, pur spostandole di data, le tre più importanti manifestazioni estive: Fano Jazz by The Sea che si svolgerà dal 24 al 31 luglio, "Passaggi Festival", festival nazionale della saggistica, che si terrà dal 26 al 30 agosto e il Festival internazionale del brodetto e delle zuppe di pesce che avrà luogo dall'11 al 13 settembre.

Nel frattempo oltre 150 attività economiche hanno fatto richiesta per utilizzare spazi pubblici dove dare forma alle proprie attività, trasformando la città di Fano, in centro storico e nelle zone a mare, in un salottino a cielo aperto fatto di bar, ristoranti, chalet, osterie, bistrot e negozi sotto le stelle, come recita lo slogan promozionale "Fano en plein air". Nei prossimi giorni verrà presentato il calendario ufficiale e le modalità di manifestazioni e attività in programma per l'estate 2020. (ANSA).