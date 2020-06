Coronavirus: Marche, nessun decesso nelle ultime 24ore

(ANSA) - ANCONA, 12 GIU - Non si sono registrati decessi correlati al coronavirus nelle Marche nelle ultime 24ore. Lo comunica il Gores. Il bilancio delle vittime resta così a 993 (594 uomini e 399 donne): 526 risiedevano in provincia di Pesaro Urbino, 215 ad Ancona, 166 a Macerata, 65 a Fermo, 13 ad Ascoli Piceno e otto fuori regione. L'età media dei deceduti è 80,5 anni: per il 94,9% erano sofferenti anche di altre patologie pregresse. (ANSA).