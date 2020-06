Coronavirus: Marche, guariti sopra 5mila,restano 22 ricoveri

(ANSA) - ANCONA, 12 GIU - E' diminuito ulterioremente nelle ultime 24ore nelle Marche, il numero di persone ricoverate per coronavirus (da 26 a 22) mentre quello dei guariti/dimessi supera 5mila (da 4.857 a 5.009). Lo fa sapere il Gores.

Nell'ultima giornata sono risultati in calo i degenti in reparti non intensivi (da 11 a 10) e area post-acuti (da 14 a 11) mentre è invariato il quadro degli altri ricoverati (zero in Intensiva, uno in semi-intensiva). Gli ospiti di strutture territoriali scendono da 62 a 61. In sensibile calo anche le persone positive al Covid-19 che si trovano in isolamento domiciliare (da 876 a 728); quelle isolate in casa invece per semplici contatti con contagiati sono 1.055 (325 con sintomi) tra cui 75 operatori sanitari (102 il giorno precedente). Finora nelle Marche i contagi al coronavirus sono stati 6.752 e i deceduti 993.

