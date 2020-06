Ex cc ucciso, anche sub cercano arma

I carabinieri del nucleo investigativo di Ascoli Piceno sono tornati stamattina a Spinetoli (Ascoli Piceno) nei pressi dell'abitazione dei coniugi Spagnulo, Giuseppe Spagnulo e Francesca Angiulli, in carcere con l'accusa di essere i responsabili dell'omicidio dell'ex maresciallo dei carabinieri Antonio Cianfrone avvenuto la mattina del 3 giugno con quattro colpi di arma da fuoco probabilmente esplosi da un revolver. I militari sono a caccia dell'arma del delitto, ancora non ritrovata. Si cerca in casa, ma anche nel deposito comunale dove Spagnuolo lavora come operaio. Nelle ricerche sono impegnati anche i sommozzatori della guardia costiera che stanno scandagliando alcuni canali.

Si continua a cercare con i metal detector anche nelle campagne circostanti il luogo del delitto, la pista ciclopedonale in zona San Pio X.