Coronavirus: Marche, 26 ricoveri, 876 positivi isolati casa

E' continuato a scendere nell'ultima giornata (da 29 a 26) il numero di persone ricoverate nelle Marche per coronavirus: si registra un degente in meno nei reparti non intensivi (da 12 a 11) e due nell'area post-acuti (da 16 a 14). Per il resto quadro invariato con casella zero per la terapia intensiva, un paziente in semi-intensiva; a questi si aggiungono 62 persone ospitate in strutture territoriali. Intanto il numero di guariti cresce progressivamente (da 4.811 a 4.857) e cala quello dei positivi in isolamento domiciliare (da 918 a 876). Le persone isolate in casa per contatti con positivi al Covid-19 sono attualmente 1.209 (404 con sintomi) tra le quali 102 operatori sanitari.

Nelle Marche sono morte finora 992 persone positive al coronavirus e ne sono state contagiate 6.751. Un periodo di quarantena è toccato complessivamente a 34.939 marchigiani.

