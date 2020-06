Fase 3: Regione-coop-sindacati-Anci,intesa per riattivare servizi

Un protocollo d'intesa per riattivare i servizi educativi, sociali e sociosanitari sospesi per la pandemia e dare risposte alle famiglie di anziani, disabili, minori, persone con problemi di salute mentale e senza fissa dimora. Il documento è stato sottoscritto tra Regione, Alleanza delle cooperative Italiane Marche (Gianfranco Alleruzzo per Legacoop; Stefano Burattini per Agci; Massimo Stronati per Confcooperative Marche presenti a Palazzo Raffaello) e rappresentanti Cgil, Cisl e Uil (collegati in streaming) in una videoconferenza a cui hanno preso parte il presidente Luca Ceriscioli dalla sede regionale e il presidente di Anci Marche Maurizio Mangialardi anche lui in videocollegamento.

"L'idea - ha detto Ceriscioli sottolineando l'importanza del protocollo - è che il rilancio del sistema dopo una crisi cosi grande, non si fa solo con il sostegno alla ripresa dell'economia in termini di aiuti alle imprese, ma anche accompagnando e sostenendo quel mondo dei servizi che si fa carico delle fragilità". (ANSA).