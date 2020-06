Coronavirus: Marche,ricoverati sotto quota 30, 4.811 guariti

(ANSA) - ANCONA, 10 GIU - E' sceso sotto quota 30, da 32 a 29, il numero dei ricoverati per coronavirus nelle Marche: resta lo zero nella casella terapia intensiva, un paziente in semi-intensiva, 12 (15) in reparti non intensivi e 16 (dato stabile) in area post-acuti. A questi si aggiungono 62 persone ospitate in strutture teritoriali. Intanto il numero di guariti/dimessi continua a salire (da 4.763 a 4.811, +48) mentre diminuisce quello dei marchigiani positivi al Covid-19 che si trovano in isolamento domiciliare (da 960 a 918). Attualmente sono 1.285 le persone isolate in casa invece per contatti con persone contagiate (422 con sintomi) tra cui 119 operatori sanitari. Le vittime correlate all'epidamia nelle Marche sono state finora 992 mentre i contagi 6.750 (2.754 in provincia di Pesaro Urbino) (ANSA).