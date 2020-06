Coronavirus: Marche, tre positivi su 502 nuove diagnosi

Nelle ultime 24ore sono tre i casi di positività al coronavirus registrati nelle Marche sulla base di 502 tamponi del percorso nuove diagnosi. Lo comunica il Gores. Complessivamente il bilancio dei contagi nella regione finora è di 6.750 casi in base ai 70.837 campioni analizzati dai laboratori marchigiani.

Nell'ultima giornata sono stati processati in totale 810 tamponi (502 del percorso nuove diagnosi e 308 del percorso guariti). Riguardo ai tre casi di positività, due sono stati rilevati in provincia di Pesaro Urbino e uno in provincia di Macerata.

