Regioni: Marche,Consiglio in presenza, mascherine e distanze

Dopo tre mesi di sedute in videoconferenza, torna il Consiglio regionale Marche in presenza. Sui banchi di Consiglio e giunta, distanziamento e mascherine indossate da assessori, consiglieri e presidente. Per garantire le distanze anti-covid previste, alcune postazioni di consiglieri sono state spostate sui banchi di solito riservati all'ufficio stampa del Consiglio e ai giornalisti nella parte superiore dell'aula vicino alle tribune. (ANSA).