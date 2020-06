Fase 3, Ryanair riprende voli da Ancona dal 2 luglio

(ANSA) - ANCONA, 09 GIU - Ryanair riprenderà i collegamenti da e per l'aeroporto di Ancona a partire dal 2 luglio, come parte integrante dell'operativo per l'estate 2020, "invitando i viaggiatori a pianificare le vacanze estive per festeggiare l'Europa che sta superando con successo una delle sue sfide piú impegnative " informa una nota. Tre le rotte estive internazionali per l'aeroporto di Ancona-Falconara: Londra-Stansted, Bruxelles-Charleroi e Düsseldorf. L'Italia, fa sapere la compagnia low cost irlandese, "risulta essere tra le destinazioni turistiche più ricercate dai visitatori europei e tra gli utenti italiani le destinazioni più popolari, oltre al Bel Paese, sono sicuramente Regno Unito, Germania e Belgio". La ripresa dei collegamenti, "oltre a sostenere l'economia e il turismo regionale da cui dipendono migliaia di posti di lavoro, favorirà i flussi di passeggeri business e leisure dall'aeroporto di Ancona verso le più importanti e gettonate destinazioni europee con collegamenti diretti tutto l'anno".

(ANSA).