Turismo: nasce "Go in Italy,viaggi su misura da mare a sport

Nasce "Go in Italy" con proposte tutte italiane per l'estate 2020 a cura di "Go World", famiglia di tour operator specializzata in viaggi su misura in tutti i continenti. Propone una collezione di vacanze dedicate al Mare Italia nei miglior resort, tra ville e masserie vicino alle spiagge più belle e una collezione per vacanze di lusso con possibilità di noleggiare yacht. Go in Italy popola anche l'offerta dei cluster Go World, tour operator di nicchia della famiglia, che propongono viaggi per appassionati di attività sportive e per i diversamente abili come Go 4All.

Ci i viaggi inediti Go Horse (trekking a cavallo) e "Go to Fish", soggiorni con sessioni di pesca sportiva. Lanciati anche Go Biker e Go Trekking. Go Surf e Go Scuba per vacanze all'insegna dello sport nei mari di Sicilia e Sardegna. Con l'Associazione Paesaggio dell'Eccellenza, Go in Italy ha creato "Visit Industry Marche": itinerari per far conoscere bellezze naturali, culturali abbinate a visite guidate in aziende o musei dedicati al saper fare marchigiano. (ANSA).