Regionali: Lega, indecente blitz su doppio turno

(ANSA) - ANCONA, 08 GIU - "Il blitz che sta tentando di fare la sinistra sulla legge elettorale per le elezioni regionali è immorale, oltre ad essere una chiara dimostrazione della paura di perdere dopo cinque anni di pessimo governo regionale.

Cambiare le carte all'ultimo secondo utile con un piano architettato col solo scopo di creare un'alleanza a posteriori con il Movimento 5 Stelle, è oltre l'indecenza politica". Così in una nota il commissario della Lega Marche on. Riccardo Marchetti e i consiglieri regionali Sandro Zaffiri, Marzia Malaigia, Luigi Zura Puntaroni, Mirco Carloni, commentano la pdl "a firma Pieroni e Rapa che introduce il doppio turno alle prossime elezioni regionali" . "Il Pd e i 5 Stelle non hanno il coraggio di stringere un accordo politico alla luce del sole - attaccano -, pertanto preferiscono utilizzare questi stratagemmi elettorali nel vano tentativo di mascherare un un'alleanza sottobanco stipulata ormai da mesi, e che ha portato i pentastellati ad essere già in maggioranza 'a loro insaputa'. Al posto di impegnare il tempo per discutere la legge elettorale - incalzano i rappresentanti del Carroccio - , il centrosinistra cerchi di dare risposte a cittadini e imprenditori lasciati soli ad affrontare l'attuale crisi economica, dopo che per cinque anni non ha saputo mai dettare una strategia chiara ed efficiente per rilanciare l'economia marchigiana ". (ANSA).