Morto ad Ancona a 69 anni Don Silvano Schiaroli

E' morto ieri sera Don Silvano Schiaroli amministratore della parrocchia di S. Stefano a Montesicuro e guida spirituale e cappellano del Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta, gruppo di Ancona. Don Silvano, era nato ad Ancona il 27 ottobre 1951. Dopo aver lavorato per alcuni anni come infermiere, è entrato in seminario e nel 2003 è stato ordinato sacerdote da mons. Franco Festorazzi arcivescovo emerito della Arcidiocesi Ancona-Osimo. É stato assistente diocesano dell'Azione Cattolica; dal 2009 è stato amministratore della parrocchia "S. Madre di Dio" a Torrette dove aveva servito come cappellano. Era ricoverato da diversi giorni a Villa Adria dopo una breve malattia. Il presidente diocesano dell'Azione Cattolica Giuseppe Rizzi ha espresso il suo cordoglio ai famigliari. I funerali saranno celebrati dall'arcivescovo Angelo Spina a Montesicuro martedì 9 giugno alle 15.30. Viste le misure anti Covid-19 e la presenza di molti sacerdoti, la partecipazione dei fedeli sarà possibile solo sulla piazza antistante la chiesa. (ANSA).