Coronavirus: Marche, guariti salgono a 4.681

Nelle ultime 24ore il quadro dei ricoveri per coronavirus nelle Marche è rimasto stabile (43) mentre è salito sensibilmente il numero di guariti/dimessi (da 4.595 a 4.681; +86). Lo fa sapere il Gores nel consueto aggiornamento quotidiano.

Invariato il numero di degenti in terapia intensiva (2), semi-intensiva (1), reparti non intensivi (16) e area post-acuti (24). In diminuzione le persone positive al Covid-19 che si trovano in isolamento domiciliare (da 1.116 a 1.032, -84). Un periodo di quarantena da inizio epidemia è toccato a 34.523 marchigiani. Complessivamente finora sono stati 6.747 i contagiati e 991 i morti. (ANSA).