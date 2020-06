Coronavirus: Marche, due positivi su 578 nuove diagnosi

Due positivi al coronavirus nelle ultime 24ore, registrati in provincia di Pesaro Urbino, su 578 tamponi esaminati nel percorso nuove diagnosi. Mentre per quanto riguarda il percorso guariti sono 731 i campioni analizzati dai laboratori marchigiani per un totale giornaliero complessivo di 1.309. Questo l'aggiornamento nelle Marche pubblicato dal Gores.

Con gli ultimi casi, il bilancio dei contagi nella regione da Covid-19 da inizio emergenza si porta a 6.742 su 68.775 tamponi. (ANSA).