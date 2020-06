Coronavirus: Marche, -6 ricoverati, totale sotto 50

E' sceso sotto le 50 unità (da 55 a 49) nelle ultime 24ore il numero dei ricoverati per coronavirus nelle Marche. In calo in particolare i degenti in reparti di Terapia intensiva (da 5 a 3), semi-intensiva (da 6 a 5) e non intensivi (da 20 a 17). Mentre i guariti/dimessi aumentano sensibilmente (da 4.458 a 4.556). Emerge dall'ultimo aggiornamento del Gores. Diminuiscono anche gli ospiti in strutture territoriali (da 90 a 83) e i positivi in isolamento domiciliare (da 1.238 a 1.146) mentre resta stabile il numero di degenti in area post-acuti (24). Attualmente sono 1.686 le persone isolate in casa per contatti con positivi al Covid-19 (591 con sintomi) tra cui 166 sanitari. Finora i contagi nelle Marche sono stati 6.740 e i morti 991. Sono 34.478 i marchigiani che hanno dovuto scontare un periodo di quarantena in casa a causa del coronavirus. (ANSA).