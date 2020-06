Coronavirus: libro pensieri e foto, giorni sotto cielo Urbino

Presentato in videoconferenza il libro "Covid19 Quei giorni, sotto il cielo di Urbino", un progetto nato nei giorni più drammatici della pandemia, da un'idea di Romina Pierantoni, consigliera di parità Provincia di Pesaro e Urbino con Tonino Mosconi fotografo professionista. "Un 'istant book' per fotografare quello che di straordinario è accaduto e sta accadendo dentro gli ospedali - ha detto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli durante la presentazione, affiancato all'asessore Loretta Bravi - per lasciare una memoria di quanto accaduto".

"La fotografia - ha detto Bravi - è lo strumento che permette di capire meglio quello che c'è dietro una storia. Sono immagini forti ma che non invadono la privacy e le famiglie hanno concesso la possibilità di catturarle". "In un'epoca virtuale come quella che stiamo vivendo avere un documento cartaceo è sicuramente importante - ha osservato il dg Asur Nadia Storti -, un omaggio ai pazienti e agli operatori che hanno dato l'anima per curarli". (ANSA).