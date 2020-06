Terremoto: Camerino, ok ultimo aggregato

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 04 GIU - Approvati tutti gli aggregati: il consiglio comunale di Camerino ha approvato l'ultimo lotto di aggregati edilizi da sottoporre ad intervento unitario di ricostruzione post sisma, concludendo un lavoro lungo quasi un anno. "È un risultato che ci rende felici perché rappresenta un passo importante per la ricostruzione - ha detto Luca Marassi, consigliere comunale con delega alla ricostruzione -. Di fatto, la parte della ricostruzione privata di competenza comunale è stata ora definita e conclusa. Ora l'Ufficio Sisma comunale provvederà a inviare una lettera a tutti i proprietari, invitandoli a costituirsi in consorzi, a scegliere il tecnico e la ditta e ad avviare la progettazione e la presentazione del progetto". Il consiglio comunale ha approvato la terza parte degli aggregati edilizi del centro storico del capoluogo e un aggregato edilizio nella frazione di Mergnano San Pietro.

"Adesso speriamo di terminare presto la messa in sicurezza delle vie principali del centro storico così da poter riaprire la città". (ANSA).