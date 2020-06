Coronavirus,un solo paziente, Covid Civitanova chiude domani

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE (MACERATA), 04 GIU - C'è rimasto un solo paziente al Covid Center di Civitanova Marche, l' 'astronave' da 12 milioni di euro e 84 posti letto ideata da Guido Bertolaso sul modello dell'ospedale della Fiera di Milano.

Il malato, che ha un doppio tampone negativo, sarà trasferito domani in altra struttura e il Covid Center chiuderà alle 20.

Sarà attivata una sorveglianza armata e anticendio per la struttura realizzata nella Fiera di Civitanova. L' 'astronave', per la cui realizzazione sono state raccolte donazioni private dal Corpo Italiano Soccorso Ordine di Malta, contiene attrezzature all'avanguardia e ha ospitato sinora al massimo tre pazienti. Era stata ideata nel momento dell'emergenza coronavirus a metà marzo. Poi l'avvio con molti ritardi e mille polemiche. Il direttore dell'Av3 Alessandro Maccioni ne difende l'utilità: oltre a 'pulire' reparti e ospedali covid come quello di Camerino, che tornano all'attività ordinaria, la struttura è necessaria "alla luce della nuova normativa" con più posti letto di terapia intensiva. (ANSA).