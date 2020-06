Coronavirus ricoverati da 65 a 57, 5 in intensiva

(ANSA) - ANCONA, 04 GIU - Prosegue il calo dei ricoverati nelle Marche. Secondo gli ultimi dati del Gores, i pazienti negli ospedali delle Marche sono ora 57 (ieri erano 65) , dei quali 5 in terapia intensiva. Sono un paziente si trova nel Covid Centere di Civitanova Marche, e si sa che sarà dimesso domani. Sono 27 in ricoverati in reparto non di terapia intensiva e 25 quelli in area post acuzie, 91 gli ospiti in strutture territoriali. Sono 1.246 i positivi in isolamento domiciliare. Al momento sono 1.979 le persone in quarantena per essere venute a contato con positivi al coronavirus, di cui 211 operatori sanitari. (ANSA).