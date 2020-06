Finalisti Musicultura live a Recanati 6 e 7 giugno

(ANSA) - RECANATI (MACERATA), 03 GIU - I 16 finalisti di Musicultura si esibiranno dal vivo nell'Aula Magna del Municipio di Recanati il 6 e 7 giugno e il pubblico potrà seguirli grazie alle dirette della radio ufficiale del festival, Rai Radio1 (dalle 21:05 in poi) ed allo streaming video sulle pagine Facebook di Musicultura e di Radio1, con Marcella Sullo, John Vignola e Duccio Pasqua. In trasmissione saluti e interventi di vari ospiti, tra i primi annunciati Ron, Francesco Bianconi e Lidia Schillaci. "Musicultura lancia un bel segnale di ripartenza per la musica dal vivo - dice il sindaco Antonio Bravi -, è bello e importante che ciò avvenga proprio da Recanati, città della cultura". E l'assessore alla Culture Rita Soccio definisce la canzone d'autore "una 'sorgente di cura' per tutti ". Sabato 6 giugno si esibiranno SofSof, La Zero, PeppOh, Alberto De Luca, Ernest Lo, Paolo Rig8, Miele ed Ulula & LaForesta; la sera dopo domenica 7 giugno Blindur, Hanami, I miei migliori complimenti, Senna, Cogito, Fabio Curto, H.E.R. e Costanza. (ANSA).