Conad: manifestazione in Regione contro licenzimenti Osimo

Manifestazione di protesta promossa da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs presso la sede della Regione Marche per l'annunciato licenziamento di cento addetti del polo logistico di Osimo, che chiuderà i battenti il prossimo 30 giugno. Era presente all'iniziativa il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovicnenzo. Azienda sollecitata a ricercare soluzioni concrete di ricollocamento per il personale ritenuto in esubero. "Chiedo alla società - ha detto Mastrovincenzo a proposito della vertenza Auchan-Conad - di rivedere la scelta di non attivare gli ammortizzatori sociali per i prossimi 12 mesi e di contribuire alla ricerca di soluzioni concrete di ricollocamento del personale ritenuto in esubero. Mi sento di condividere la richiesta delle organizzazioni sindacali per un coinvolgimento diretto degli enti locali interessati al tavolo della vertenza". L'obiettivo dei lavoratori, condiviso da Mastrovincenzo, è proprio quello di "sollecitare l'azienda a ricercare soluzioni concrete di ricollocamento del personale". (ANSA).