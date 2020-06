2 giugno: sindaca Ancona, 74 anni dopo nuovamente a un bivio

(ANSA) - ANCONA, 2 GIU - Oggi, come il 2 giugno 1946 "siamo nuovamente di fronte a ad un bivio: dalle grandi tragedie una comunità può uscire frantumata, dispersa, persa. Oppure con rinnovata consapevolezza che il futuro si può costruire solo insieme, solo con un patto rinnovato tra tutti noi per costruire un Paese più forte dentro una casa più grande che oggi è l'Europa". Lo dice la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli in un videomessaggio sulla sua pagina Fb in occasione della Festa della Repubblica. "Credo che questo può accadere - aggiunge -. Non è scritto nelle stelle, sta nelle mani di ognuno di noi". Nel videomessaggio Mancinelli ricorda che "oggi è la data di nascita dell'Italia repubblicana e democratica che i nostri padri e i nostri nonni seppero costruire uscendo dalle macerie di 20 anni di dittatura e dalla devastante Seconda Guerra Mondiale, che aveva prodotto decine di milioni di morti in Europa. Oggi di front a un'altra grande difficoltà mondiale, la pandemia e le conseguenze economiche devastanti che può comportare siamo nuovamente di fronte ad un bivio". (ANSA).