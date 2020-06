2 giugno: Ceriscioli, oggi celebriamo una nuova nascita

(ANSA) - ANCONA, 02 GIU - "In questi mesi difficili il nostro tricolore è stato con noi ogni giorno: lo abbiamo visto sui balconi, sui davanzali, accompagnato tante volte dalle note dell'inno d'Italia, che ci ha sostenuto e ci ha fatto sentire uniti. Non solo un simbolo, ma la rinnovata consapevolezza che anche se distanti, insieme si possono superare le difficoltà".

Così su Facebook il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli in occasione della Festa della Repubblica. "Il 2 giugno 2020, con la nascita della Repubblica italiana, celebriamo una nuova nascita, una nuova fase - aggiunge -. Non sarà semplice, ma la nostra storia e i nostri valori, di democrazia, di libertà, di difesa del lavoro, ci guideranno ancora una volta per ripartire tutti insieme". (ANSA).