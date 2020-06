2 giugno, c.destra affolla piazza Cavour ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 02 GIU - Numerosi manifestanti ed esponenti istituzionali delle Marche di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno partecipato oggi alla manifestazione regionale che ha unito il centrodestra contro il Governo, riempiendo nel rispetto della distanze di sicurezza metà di piazza Cavour ad Ancona, di fronte alla sede del Consiglio regionale. Una scelta simbolica per protestare contro le scelte del governo locale e nazionale con bandiere mascherine tricolori. L'iniziativa, che si è svolta in contemporanea in oltre 70 piazze italiane, segna anche la ripartenza dell'azione politica in vista delle regionali. Tra i presenti l'on. Francesco Acquaroli, indicato da Fdi come candidato del centrodestra alla presidenza della Regione, Daniele Silvetti e Piero Celani di Fi, Sandro Zaffiri capogruppo regionale della Lega, Carlo Ciccioli, coordinatore regionale di Fdi, Riccardo Marchetti, commissario regionale della Lega. (ANSA).