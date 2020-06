2 giugno, a Ancona presidio Partito Comunista contro Governo

(ANSA) - ANCONA, 02 GIU - Una ventina di manifestanti del Partito Comunista di Marco Rizzo, hanno preso parte oggi , sventolando bandiere rosse, ad un presidio in piazza Roma ad Ancona per protestare contro le politiche governative in contemporanea con altre venti piazze italiane. "L'iniziativa - ha spiegato il portavoce Andrea Grilli - non nasce come contromanifestazione alla protesta dei partiti di centrodestra (che ad Ancona si è svolta in piazza Cavour, ndr) ed era già stata programmata in precedenza. Serve invece a ribadire la nostra opposizione al Governo, all'Ue, all'euro e alla Nato, per rendere l'Italia un paese indipendente che dia il potere ai lavoratori". Interpretando i bisogni "del ceto medio in difficoltà, dei giovani e dei lavoratori", gli organizzatori hanno incitato i presenti a far crescere la protesta "anche sui territori e sui luoghi di lavoro". (ANSA).